منع مشجع من دخول الملاعب الأوروبية بسبب بالوتيلي

تلقى مشجع لنادي فيرونا عقوبة منعه من دخول جميع الملاعب الأوروبية لمدة خمسة أعوام بعد توجيه إهانات لفظية بحق ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا عقب استهدافه عنصريا خلال المباراة التي فاز فيها فيرونا على بريشيا 2 / 1 في الدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أمس الاثنين أن رئيسة شرطة فيرونا إيفانا بيتريشيا قررت منع دخول لوكا كاستيليني للملاعب بسبب تصريحاته العنصرية خلال مقابلته مع "راديو كافيه" في الرابع من نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار فيرونا باستبعاد المشجع من مباريات الفريق حتى 30 يونيو 2030.

وقال كاستيليني "بالوتيلي إيطالي فقط لأنه لديه جنسية إيطالية، لكنه لن يكون أبدا إيطاليا كاملا"، مضيفا بأن فيرونا "لديه زنجي أيضا في تشكيلته".

وأقيمت المباراة على ملعب "مارك أنطونيو بينتجودي" ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وتطبق العقوبة على المشجع في كل ملاعب كرة القدم الأوروبية، كما لا يسمح له التواجد في الأماكن التي يتجمع فيها مشجعو الضيوف خلال دخولهم إلى استاد فيرونا.

وكان بالوتيلي، اللاعب الإيطالي ذو الأصول الغانية، قد ركل الكرة باتجاه مدرجات مشجعي فيرونا وهدد بمغادرة الملعب، وهو ما تسبب في توقف اللعب لدقائق.

وتكرر تعرض بالوتيلي للإساءات العنصرية من قبل المشجعين خلال المباريات.

(د ب أ)