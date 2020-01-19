شاهد .. ثنائية نجم السيتي ديفيد سيلفا التاريخية في شباك فولهام

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي مانشستر سيتي على حسابه في تويتر اليوم فيديو الثنائية التاريخية التي سجلها نجم مانشستر السيتي ديفيد سيلفا في شباك فولهام في مثل هذا اليوم من العام 2013.

ويعد سيلفا من العناصر الأساسية لفريق مانشستر سيتي على مدى عقد من الزمان حيث وصل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2010 بعد أن وافق على الانضمام للسيتي وتوصل معه لاتفاق بعد نهائيات كأس العالم 2010 ، وأثبت أنه أحد أنجح الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي في العهد الجديد للنادي.

وتميز سيلفا باستخدام قدمه اليسرى بشكلٍ رئيسي، يلعب سيلفا في أغلب الأوقات بمركزٍ وسط أو كلاعب خط وسط مهاجم. وهو، على الرغم من ذلك، موهوب أيضًا باللعب بمركز مسدد ثاني للأهداف أو بمركز جناح. بدأ مسيرته المهنية في كرة القدم في فريق سان فرناندو الشبابي، وفي عمر الرابعة عشر، انضم إلى نادي فالنسيا للشباب بمركز جناح.

وهو رابع أعلى هداف في تاريخ إسبانيا يسجل 35 هدفاً، كان لاعباً بارزاً في المنتخب الاسباني الذي حقق الفوز بثلاث بطولات دولية ناجحة، وهي بطولة أمم أوروبا لعام 2008، كأس العالم لكرة القدم لعام 2010، وبطولة أمم أوروبا لعام 2012.