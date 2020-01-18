86 ميدالية تضع الإمارات في صدارة بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

المصدر: وام

اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 63 دولة من مختلف قارات العالم، وحلقت أكاديميات وأندية الإمارات بصدارة البطولة مع انتهاء نزالات اليوم الختامي الذي تم تخصيصه للاعبي ولاعبات ثلاثة أحزمة هي البنفسجي والبني والأسود وسط مشاركة كبيرة من أهم وألمع نجوم العالم في اللعبة.

وشهدت منافسات اليوم تتويج أكاديمية الوحدة كأفضل أكاديمية في البطولة بعد أن حصدت 10780 نقطة على مدار الأيام الثلاثة، حيث توج لاعبوها بـ 35 ميدالية ملونة بواقع 11 ميدالية ذهبية، و 14 فضية ، و10 برونزيات، وحقق لاعبو الوحدة الفوز في 177 نزالا فيما خسروا في 114 نزالا.

وفي الترتيب العام لأفضل الأكاديميات في البطولة جاءت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني برصيد 6800 نقطة، حيث نجح لاعبوها في حصد 28 ميدالية بواقع 12 ذهبية و 10 فضيات و 6 برونزيات، أما المركز الثالث في الأكاديميات فقد ذهب إلى أكاديمية "إيه. إف . إن . تي" بمجموع 6580 نقطة حيث حصد لاعبوها 25 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و 7 فضيات، وتسع برونزيات، وفي المركز الرابع جاء نادي العين بمجموع 6320 نقطة، من خلال 20 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات، وتسع فضيات، و 3 برونزيات، وحل نادي الجزيرة في المركز الخامس بعد أن جمع 4688 نقطة وحصل لاعبوه على 16 ميدالية منها أربع ذهبيات وست فضيات وست برونزيات.

وفي الترتيب العام للبطولة تصدرت الإمارات الترتيب العام بعد أن جمعت أنديتها 26568 نقطة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني بمجموع نقاط بلغ 19440 نقطة، وحلت في المركز الثالث روسيا بمجموع 4820 نقطة.

وعلى صعيد مجموع الميداليات فقد حصد لاعبو الإمارات في البطولة 86 ميدالية ملونة بواقع 31 ذهبية، و 27 فضية، و 28 برونزية، وهو ما وضع الإمارات في الصدارة على صعيد عدد الميداليات، أما البرازيل التي جاءت ثانية فقد حصد لاعبوها المشاركين في البطولة 82 ميدالية بواقع 32 ذهبية، و27 فضية و 23 برونزية، وجاءت روسيا ثالثة بـ 21 ميدالية بواقع سبع ذهبيات و تسع فضيات وخمس برونزيات.

وحضر منافسات اليوم الشيخ طارق القاسمي - أحد أبطال لعبة الجوجيتسو على المستوى الإقليمي والعالمي - ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، و محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، ومحمد المرزوقي المدير المالي والتسويقي والإعلامي مدير بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو ، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية الذراع الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وجاءت منافسات اليوم غاية في القوة والإثارة لاسيما على صعيد الأحزمة الثلاثة حيث نافس فيها أكبر لاعبي العالم، وشهدت النزالات خوض عدد من لاعبي المنتخب الوطني تحدياً كبيراً على بساط اللعبة أبرزهم عمر الفضلي لاعب الحزام البنفسجي وزن 62 كلجم الذي توج بالذهب عن جدارة واستحقاق بعد الفوز في جميع مبارياته لهذه الفئة، كما توجت اللاعبة البرازيلية جابرييلا باسنها بذهبية الحزام الأسود بعد يوم واحد من تتويجها بلقب ملكة البساط، لتعزز مكانتها في صدارة الترتيب العالمي وتقترب من حسم اللقب كأفضل لاعبة في العالم حزام أسود في جائزة أبوظبي العالمية التي توزع في ختام منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد الشيخ طارق القاسمي صاحب الحزام الأسود والبطولات العديدة والخبرة الطويلة في رياضة الجوجيتسو أن البطولة أبهرت الجميع تنظيميا، معربا عن اعتقاده بأن أهم ما ميز البطولة هو التغييرات التي طرأت على طريقة احتساب النقاط، ومدة النزالات، وهي المتغيرات التي ساهمت في دفع اللاعبين للتخلص من اللعب السلبي، واجبارهم على تقديم أفضل مستوى، لا سيما بعد إلغاء الأفضليات، وتحويلها إلى نقاط.

وقال: النزالات خرجت أكثر إثارة ومتعة للمشاهدين، ومن أهم المكتسبات أيضا أن لاعبي الإمارات كانوا على قدر التحدي وأن أكاديميات وأندية الدولة تهتم باللعبة وتتنافس من أجل دعم المنتخب بأفضل اللاعبين واللاعبات، وكل هذه المعطيات تعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للجوجيتسو العالمي بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وأكد أن مشروع الجوجيتسو في الدولة بأيدي أمينة ويسير في طريقه بثبات نحو العالمية، متوقعا أن يحقق كل الطموحات، وبشكل عام فإن النتائج مشرفة للإمارات في الألعاب الفردية.

من جهته عبر خالد الهنائي المدير التشغيلي بنادي الوحدة المشرف العام على لعبة الجوجيتسو عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير الذي تحقق بحصول النادي على أفضل أكاديمية في البطولة، وقال: أهدى الإنجاز إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، مؤكداً أن دعم سموه هو الرافد الدائم للنجاحات التي تتحقق على بساط اللعبة.

وقال : لدينا استراتيجية محددة وهدف تم وضعه ونسعى للوصول إليه بكل قوة، وهو المنافسة على لقب أفضل أكاديمية في العالم أو المركز الثاني في التصنيف العالمي، خاصة بعد أن حصل على لقب ثالث أفضل أكاديمية في العالم الموسم الماضي.

ووجه الهنائي الشكر إلى لاعبي ولاعبات النادي الذين لعبوا بقوة وشرفوا ناديهم على بساط البطولة، مؤكداً أن الجميع قاموا بالأداور المطلوبة منهم على أكمل وجه، وقدموا مستويات غاية في الروعة كانت سبباً في حصول النادي على لقب الأفضل في تلك البطولة.

ووعد بمواصلة المسيرة والمضي قدماً في طريق النجاح مؤكداً أن الجميع داخل النادي يسعى دوماً للتواجد على منصات التتويج في لعبة الجوجيتسو لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تعيشها اللعبة في الداخل والخارج، وشدد على أن نادي الوحدة يقوم أيضاَ بدوره في تزويد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين القادرين على رفع راية الوطن.

ووجه طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو الشكر للجميع على التعاون في إنجاح جولة أبوظبي، مؤكداً أن مختلف الجهات شركاء في النجاح وفي المشهد الرائع الذي خرجت عليه البطولة على مدار الأيام الثلاثة.

وقال : من المؤكد أن الجميع قام بالدور لمطلوب منه على أكمل وجه، الأمر الذي أدى إلى خروج الصورة بهذه الروعة.

ووجه التهنئة للفائزين في هذا المحفل الكبير، كما توجه بالشكر لكل من لم يحالفه الحظ، واعتبر أن كل من شارك فائز لأنه حصل على الخبرة الدولية التي ستنفعه في المناسبات المقبلة.