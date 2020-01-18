السخرية من مدافع في الدوري الإنجليزي تقمص دور حارس مرمى

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار تصدي مدافع نادي بورنموث الإنجليزي، ستيف كوك، لكرة بيده خلال مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي، السبت، ردود فعل واسعة وساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من المغردين اللقطة التي أظهرت تصدي كوك، وعلق أحدهم عليها قائلا: "طرد ستيف كوك يحصل على أظرف لقطة لهذا الموسم". بحسب موقع سي ان ان بالعربية

وقال مغرد آخر في إطار تعليقه على هذه اللقطة: "ستيف كوك دا فطران النهارده فول؟"، وعلق آخر قائلا: "ستيف كوك شكله حاط نفسه حارس في الفانتسي ومستني نقاط التصديات".

وكان قد تعرض المدافع الإنجليزي لحالة طرد بعد هذه اللقطة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين ويخسر بهدف نظيف أمام صاحب الأرض.