نيمار يرتبط بعلاقة سرية مع عارضة أزياء روسية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "ذا صن" النقاب عن علاقة سرية تجمع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي النجم البرازيلي العازب نيمار بالحسناء الروسية كاترينا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هناك ما يؤكد وجود علاقة عاطفية تجمع نيمار البالغ 27 عاما والموديل كاترينا سافاروفا البالغة 21 عاما.

ونقلت الصحيفة عن صديق مقرب من الروسية كاترينا التي اشتهرت بفضل مشاركتها ببرنامج تلفزيون الواقع الإسباني "جزيرة الإغراءات"، أن نيمار وحبيبته الجديدة يحاولان الادعاء بأنهما مجرد أصدقاء، لكن الجميع يعلم أن هناك مشاعر حب تجمع بينهما.

وتحدث المصدر عن مظاهر تؤكد أن العلاقة بين نيمار وكاترينا ليست مجرد صداقة عادية أو علاقة عابرة: "أعلم أنها تسافر معه ويختفيان معا لعدة أيام، لقد تظاهرا أمام الناس أنهما أصدقاء، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، الكثير يعلم بوجود مشاعر تجمعها، حتى أنها ذهبت لحفل عيد ميلاده ومباريات له مع الفريق في باريس، وظهرا معا في صور عديدة، بالتأكيد كاترينا تحب التواجد في عالم الأضواء".

وكانت كاترينا قد التقت بنيمار في إحدى الحفلات التي يحضرها المشاهير والنجوم، وقامت بنشر صورها معه على حسابها في "إنستغرام" وحظيت بتعليق من النجم البرازيلي.