محمد صلاح يكشف عن سبب تألقه مع ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف النجم المصري محمد صلاح عن أسباب تألقه بقميص ليفربول الذي بات على طريق ممهدة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

ويتقدم لاعبو المدرب يورغن كلوب بفارق 14 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي، الثاني، فضلاً عن خوض الفريق لمباراة أقل.

ومنذ انتقال صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 أحرز النجم المصري 85 هدفا في 132 مباراة بقميص ليفربول، وتوج هدافا للفريق في موسمين متتاليين، وقاده للقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد غياب 14 عاما، بحسب سكاي نيوز عربية.

موقع "سكاي نيوز" البريطاني نشر، اليوم الجمعة، حواراً مطولاً مع محمد صلاح، قبل لقاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد، "الأحد"، كشف خلاله النجم المصري عن أسرار جديدة يرويها لأول مرة.

وأفقد يونايتد ليفربول نقطتين لم يخسر سواهما هذا الموسم حتى الآن، لكن لقاء الأحد قد يأتي بحسابات مختلفة لليفربول، ولصلاح أيضا، الذي لم يسبق له التسجيل أبدا في مرمى "الشياطين الحمر".

واعتبر صلاح أن "مانشستر يونايتد يلعبه ضده بطريقة مختلفة عما يفعله مع اللاعبين الآخرين، يدافعون أمامي بطريقة مختلفة. إنه تحد، لكنني سعيد بذلك. طالما أن الفريق يفوز ، فأنا دائمًا سعيد".

صلاح كشف أيضا عن تحديات شخصية باتت تواجهه في الملاعب الإنجليزية، "في موسمي الأول هنا، كنت ألعب في مركز الجناح.. وبعد ذلك، خلال الموسم الثاني، كان مثيرا أن اكتشف ما يمكنني فعله حين ينتظرني (مدافعو) الفرق الأخرى في مركز الجناح.. كنت أعرف أنه سيكون هناك دائمًا لاعبان ينتظرانني هناك".

وتابع النجم المصري: "اضطررت إلى تغيير مكاني. أحيانًا أتجه أكثر إلى داخل الملعب، وأحيانًا ألعب في مركز اللاعب رقم 9 (قلب الهجوم)، كان ذلك تحديًا، هذا التغيير، لكنني أعتقد أنني بحالة جيدة. توجت مرة أخرى هدافا للفريق الموسم الماضي، وهذا شيء رائع".

وكشف صلاح عن خطة بسيطة يتبعها قبل المباريات قائلا: "في كل مباراة، أحاول أن أدرس المنافس قبل أن نلعب. وأحاول أن أتوصل في ذهني إلى الطريقة التي سأحرز بها أهدافا ضده. أعتقد أن ذلك الأمر يعمل بشكل جيد لأنني سجلت العديد من الأهداف للفريق. أعتقد أنني أتحسن كثيرا، وهناك فرصة دائما للمزيد من التحسن".

صلاح اعترف أيضا أن هناك دائمًا الكثير من الضغط عند اللعب في المستويات رفيعة المستوى مثل الدوري الإنجليزي "عندما تريد التتويج بالبطولات والحصول على الكثير من الجوائز الفردية أيضًا".

وقال صلاح: "بالطبع هناك توقعات كبيرة، لكن أفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي فقط التركيز على عملك والقيام به بالطريقة الصحيحة في كل مباراة".