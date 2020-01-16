شاهد .. الكرة الذهبية السادسة لميسي تنضم إلى متحف برشلونة

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي برشلونة اليوم على حسابه الرسمي في توتير مراسم نقل الكرة الذهبية السادسة التي فاز بها نجم الفريق ميسي في العام الماضي وسط اقبال جماهيري كبير من قبل محبي النادي الذين توافدوا الى المتحف الملحق بالنادي لمتابعة مراسم نقل الكرة الذهبية



وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نال جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق للنجم الأرجنتيني الفوز بالجائزة المرموقة 5 مرات سابقة، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، ليرفع ميسى رصيده إلى 6 كرات ذهبية وينفرد بالرقم القياسي.

وقدم ميسى موسما مميزا على المستوى الشخصي حيث أنهاه هدافا لأوروبا برصيد 51 هدفاً فى 50 مباراة.

وكان الأكثر صناعة للأهداف فى القارة العجوز أيضا بتمرير 21 كرة حاسمة، وحقق جائزة ذا بيست المقدمة من فيفا كأفضل لاعب فى العالم.

فضلاً عن قيادة برشلونة للفوز بالدورى والسوبر فى إسبانيا، والتأهل لنصف نهائى دورى ابطال اوروبا، ليتفوق على الهولندى فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الذى توج هذا العام بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، ورونالدو نجم يوفنتوس الذى فشل فى التتويج بأى جائزة فردية كبرى في الموسم الماضي الموسم.