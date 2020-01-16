طبق سحري وراء عضلات رونالدو المفتولة

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن سر الجسم المثالي الذي يتمتع به نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انتقل لفريق "السيدة العجوز" صيف 2018 مقابل 99 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يتناول 6 وجبات في اليوم بمعدل وجبة كل 3-4 ساعات، كي يحصل على احتياجات جسمه من العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاعب الكرة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يتناول سمك أبو سيف وسمك التونة وسمك القد، وهي تشكل مع السلطة جزء لا يتجزأ من نظامه الغذائي، ووصف رونالدو طبق لحم الدجاج على حسابه في "إنستغرام" بالطبق "السحري" بسبب نسبة البروتين العالية والمنخفضة من الدهون.

ويتناول رونالدو وجبة إفطار مكونة من اللحم والجبن والزبادي قليل الدسم، فيما تشكل ثمرة الأفوكادو جزءاً رئيسيا من مكونات وجباته الخفيفة خلال اليوم إضافة للفواكه الطازجة.

ويأتي طبق لحم الدجاج مع السلطة رقم 1 في خيارات وجبتي الغداء والعشاء أو طبق سمك التونة مع السلطة والبيض والزيتون خيار ثان، ويحرص نجم منتخب البرتغال على نظامه الغذائي، ويمتنع بشكل مطلق عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة أو المشروبات الغازية.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قد نشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر فيها بعضلاته المفتولة، ويظهر صاحب الـ34 عاما في الصورة، وهو يمارس أحد التدريبات الرياضية، معلقا "تدريب الصباح".