توتنهام يتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: ا ف ب

بلغ توتنهام الدور الرابع من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم بفوزه على ميدلزبره من الدرجة الاولى 2-1.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 على ملعب ميدلزبره قبل 10 ايام.

واشرك مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيلته الاساسية باستثناء وضع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك في الشوط الثاني) ليلعب البرازيلي لوكاس مورا كرأس حربة.

واستغل الارجنتيني جيوفاني دو سيلسو خطأ فادحا لحارس مرمى ترانمير الاسباني توماس ميخياس في تشتيت الكرة، ليودع الكرة داخل شباكه بعد مرور دقيقتين فقط.

ثم قام الارجنتيني الاخر اريك لاميلا بمجهود فردي رائع داخل المنطقة بتخطيه لمدافعين قبل ان يغمز الكرة بيسراه بحرفنة داخل الشباك (15).

واهدر راين سيسينيون فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة وهو عل باب المرمى لكنه اطاحها فوق العارضة (51). ثم تدخل حارس مرمى توتنهام باولو غازانيغا للتصدي لركلة حرة مباشرة نفذها لويس وينغ (58). لكنه وقف عاجزا عن تسديدة جورج سافي الزاحفة (83).

وسيحل توتنهام ضيفا على ساوثمبتون في الدور التالي.

ولم يجد نيوكاسل صعوبة في تخطي منافسه وضيفه روتشدايل من الثانية بفوزه عليه 4-1.

تناوب على تسجيل اهداف الفائز كل من ايغان اوكونيل (17) وماتيو لونغستاف (20) والبارغوياني ميغيل الميرون (26) والبرازيلي جولينتون (82)، وللخاسر مايكل جوردان وليامس (86).