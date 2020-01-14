فالفيردي يوجه وداعاً خاصاً لجماهير برشلونة

المصدر: د ب ا

وجه المدرب إيرنستنو فالفيردي وداعا خاصا إلى جماهير برشلونة بعد إقالته من تدريب الفريق وذلك من خلال رسالة له على موقع النادي بالإنترنت اليوم الثلاثاء.

وأقيل فالفيردي من تدريب برشلونة مساء أمس الاثنين بعد عامين ونصف العام قاد فيهم الفريق.

وقال فالفيردي في رسالته على موقع النادي: "خلال هذه الفترة التي قضيتها مع الفريق، كانت لي أوقات سعيدة للغاية احتفلنا خلالها بالانتصارات والألقاب ولكننا مررنا أيضا بأوقات صعبة وعصيبة".

وأوضح: "قبل كل شيء، أريد إبراز الإحساس الذي شعرت به من الجماهير خلال هذه الفترة من مسيرتي العملية".

كما وجه فالفيردي الشكر لطاقم العمل بالفريق قائلا: "بالطبع، أود أيضا توجيه الشكر للاعبين للعمل الهائل والجاد والجهد الذي ساعدنا على الفوز سويا بأربعة ألقاب".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، أتمنى حظ سعيدا لكم جميعا وكذلك للمدرب الجديد كيكي سيتين".

ووقع برشلونة عقدا مع سيتين /61 عاما/ حتى 2022 كما يقدم المدرب الجديد اليوم إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وقاد فالفيردي الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين في أول موسمين له مع الفريق لكنه فشل في بلوغ نهائي دوري الأبطال في كل من الموسمين.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني حاليا ولكن بفارق الأهداف فقط أمام منافسه التقليد العنيد ريال مدريد.