مورينيو يصدم جماهير توتنهام

المصدر: أ ف ب

ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أمس الاثنين إلى أن هدافه هاري كاين قد لا يصل الى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب لقيادة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

واحتاج كاين لعملية جراحية من أجل إصلاح تمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة.

وتوقع الفريق عودة كاين إلى التدريب في أبريل القادم، دون تحديد موعد دقيق لهذه العودة.

وفي رده على سؤال بشأن وضع كاين خلال مؤتمره الصحافي عشية المباراة ضد ميدلزبره (درجة أولى) في كأس الاتحاد الإنجليزي، زاد مورينيو من حجم الشك بإمكانية تعافي ابن الـ26 عاما في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020، باشارته الى أن هداف سبيرز قد لا يعود الى الملاعب قبل الموسم المقبل.

وقال مورينيو للصحافيين "ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه".

وأضاف "نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري".

وكان كاين قد نشر تغريدة في حسابه الرسمية على موقع تويتر، كشف فيها أن عمليته في عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة، وأنه حريص على بدء مرحلة التعافي، مرفقا إياها بصورة له وهو في فراشه بالمستشفى.