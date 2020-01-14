يوسف العربي.. هاتريك تاريخي

المصدر: دبي – البيان الرياضي

نثر المغربي يوسف العربي سحره على الدوري اليوناني، وهو يبقي أولمبياكوس في صدارة الترتيب بعد هاتريك تاريخي، سجله في شباك مضيفه لاميا، في الجولة 18 من دوري السوبر اليوناني، في اللقاء الذي انتهى لصالح الضيوف 4 – 0.

وفي الوقت الذي كان يمضي فيه اللقاء نحو التعادل حتى الدقيقة 40 من الشوط الأول، نجح المهاجم المغربي في الوصول إلى الشباك، مانحاً فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ليخلط أوراق صاحب الأرض، ويمنح مدربه الكثير من المزايا الاستراتيجية في الشوط الثاني من المباراة، والذي واصل فيه العربي تألقه، فبعد ست دقائق فقط من بداية هذا الشوط، وتحديداً عند الدقيقة 51 من المباراة أضاف يوسف العربي الهدف الثاني لفريقه في شباك صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري، ولم يتوقف عطاء العربي عند هذا الحد في المباراة، بل تمكن من الوصول إلى الهاتريك التاريخي له في الدوري اليوناني، ليؤكد صدارته لقائمة الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى 14 هدفاً وبفارق 5 أهداف عن جورجيوس مانوسوس هداف اتروميتوس، الذي يقف في المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

قمة

وجاء نجاح يوسف العربي في الجولة 18 من دوري السوبر اليوناني امتداداً لتألقه في الجولة الـ 17 التي شهدت مباراة القمة التاريخية بين أولمبياكوس ونده التقليدي باناثينايكوس، على الرغم من تراجع نتائج الأخير في الفترة الماضية.

وتمكن العربي من قيادة فريقه إلى الفوز بهدف، في ذلك اللقاء، ثم جاء في الجولة الأخيرة وتمكن من تسجيل هاتريك ليقود أولمبياكوس إلى الفوز 4 – 0، ويبقى في الصدارة برصيد 44 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن مطارده باوك سالونيكا.