جولة للنسيان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

على الثنائي المغربي حمزة منديل، ومنير شويعر أن يتقدما بالشكر إلى زمليهما جوليو تافاريس، بعد أن سجل هدف فوز ديغون على ضيفه ليل في اللقاء الذي كان المغربيان أسوأ ما فيه بالنسبة لصاحب الأرض، فقد استهل حمزة منديل المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 21 تحديداً ليترك فريقه الذي يصارع من أجل البقاء بعشرة لاعبين، وكاد شويعر أن يضاعف الوضع السيئ على ديغون عندما تلقى بطاقة صفراء هددت وجوده في المباراة، التي سيطر عليها ليل الذي يحتل المركز الخامس، إلا أن مهاجم جزر الرأس الأخضر تافاريس نجح في خطف الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 47 مانحاً فريقه ثلاث نقاط، وضعته في المركز 16 لترتيب الدوري الفرنسي.

ولم يكن الإخفاق في الدوري الفرنسي محصوراً في لاعبي ديغون، إذ إن المهاجم التونسي وهبي الخزري كان هو الآخر بعيداً عن مستواه في اللقاء الذي خسره فريقه أمام ضيفه نانت، حيث حصل الخزري على تقييم 6.1 نقاط من أصل 10 كما حصل على بطاقة صفراء.

تقييم

وكانت البطاقة الصفراء أيضاً حاضرة للجزائري هشام بوداوي لاعب نيس، الذي حصل على تقييم 6 نقاط من أصل 10 خلال مباراة فريقه مع مضيفه أنيجه.

وحصل الجزائري مهدي تركي على البطاقة الصفراء في مباراة فريقه أكسانتي، التي فاز فيها على ضيفه فولوس ضمن دوري السوبر اليوناني.

وفي الدوري الإيطالي عكر الجزائري إسماعيل بن ناصر فرحة عودة الميلان إلى الانتصارات، بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الوحيدة لفريقه في اللقاء الذي فاز فيه على مضيفه كالياري 2 – 0، كما حصل المغربي سفيان أمرابط على البطاقة الصفراء أيضاً خلال مباراة فريقه فيرونا، التي فاز فيها على ضيفه جنوى 2 – 1.