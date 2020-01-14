«أوروبا تتكلم عربي».. محرز يقدم لنفسه هدية «الأفضل»

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

مجدداً أثبت الجزائري رياض محرز أنه أحد أفضل اللاعبين ليس في العالم العربي وحده، بل في كرة القدم العالمية، ويتقدم كل يوم نحو إنجاز جديد. محرز قدم لنفسه هدية «الأفضل» بعد اللقب الذي ناله الأسبوع الماضي من مواقع متخصصة في الإحصاء الرياضي، وعلى الرغم من أنه لم يوفق في الحصول على لقب أفضل لاعب أفريقي ، إلا أن النجم الجزائري تمكن من إثبات مكانته العالمية في كرة القدم وهو يساهم في فوزين مهمين لسيتي في أقل من أسبوع أولهما على جاره مان يونايتد في كأس الرابطة والثاني على أستون فيلا في الدوري ، ليستحق بالفعل لقب أفضل لاعب في النصف الأول للموسم الإنجليزي.

إبهار

ولم يستوعب جمهور ملعب الفيلا بارك ما حدث ، حيث اعتقد جمهور الفريق المحلي أنهم يمكن أن يصمدوا أمام القمر السماوي ، وكان لهم ما أرادو حتى الدقيقة 18 من اللقاء، عندما انفجر المهاجم الجزائري وهو ينجح في تسجيل هدفين في غضون 6 دقائق منحت التقدم لمانشستر سيتي، وفتحت الباب أمام انتصار تاريخي بعد أن تمكن رفاق محرز من الفوز على أستون فيلا 6 – 1.

تألق محرز أمام أستون فيلا ليس بالغريب على اللاعب الذي حاز على لقب الأفضل في النصف الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لمواقع متخصصة في إحصاءات كرة القدم، بعد أن حصل على متوسط تقييم عن الفترة الأولى من الموسم الإنجليزي وصل إلى 7.21 نقاط من أصل 10 نقاط10.

تأكيد

وجاء تألق محرز أمام أستون فيلا امتداداً للمستوى الرائع الذي قدمه النجم الجزائري عندما ساهم في فوز مان سيتي على مضيفه مان يونايتد 3 - 1 في ذهاب نصف نهائي الرابطة .