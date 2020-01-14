سليماني.. 5 دقائق تكفي

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أكد الجزائري إسلام سليماني مجدداً أنه هداف من الطراز الأول، ولا يهم كم يقضي من الدقائق في الملعب، ففي اللحظة التي يشارك بها، ينجح في الوصول إلى شباك المنافس بعد أن نجح في التسجيل عقب 5 دقائق من دخوله إلى أرض ملعب الأمراء في لقاء موناكو ومضيفه سان جيرمان.

عملياً، رد سليماني على مدربه الإسباني روبرت مورينو، الذي يضعه على دكة البدلاء، حيث كان المنقذ لفريقه من الخسارة أمام متصدر الدوري الفرنسي، الذي بادر بالتسجيل عند الدقيقة 3 بواسطة البرازيلي نيمار، إلا أن البرتغالي مارتينز تمكن من تسجيل هدف التعادل، وأضاف وسام بن يدر الهدف الثاني للضيوف، إلا أن صاحب الأرض سجل هدفين عن طريق فودي بالو توريه، ونيمار.

وحل سيلماني بديلاً عند الدقيقة 65 من اللقاء، وبعد 5 دقائق حتى تمكن من تسجيل هدف التعديل، مانحاً فريقه نقطة غالية.