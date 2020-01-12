لاعب كرة يسقط حكم بالضربة القاضية

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكتمل مجريات المباراة التي جمعت، أمس السبت، بين أورتوي يوث وسانات ليونز، ضمن منافسات دوري الدرجة الثاني المالطي لكرة القدم، بعد اعتداء أحد اللاعبين على الحكم المساعد على طريقة الملاكمة بالضربة القاضية ليسقطه ارضاً.

وقرر حكم الساحة إيقاف المباراة على بعد دقائق من نهايتها، بعد اعتداء لاعب سانات، أنطوان كامليري، على أحد الحكام المساعدين.

ولم يتقبل كامليري حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة، حيث تهجم على أحد الحكام، ووجه له مجموعة من الضربات في أنحاء مختلف من جسمه، قبل أن يتدخل أمن الملعب، ويقتاد اللاعب الهائج إلى خارج المستطيل الأخضر. بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم

وأدان الاتحاد المالطي لكرة القدم، تصرفات لاعب سانات ليونز، وقدم دعمه الكامل للحكم المعتدى عليه.