ما علاقة محرز بعدم انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلق مدير الكرة في بايرن ميونيخ الباب أمام التكهنات حول انتقال ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى الفريق البافاري. وكشف موقع رياضي بريطاني عن علاقة "غريبة" بين عدم انتقال ساني لميونيخ في الصيف والنجم الجزائري رياض محرز.

ليروي ساني كان على مشارف الانتقال إلى بايرن ميونيخ قبل إصابته أمام ليفربول في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس 2019.

بعد خمسة شهور من الغياب بسبب الإصابة عاد الألماني الدولي ليروي ساني للجري بالكرة في يوم عيد ميلاده، الذي يصادف السبت، فقد ولد في 11 يناير 1996، وبذلك أصبح سنه 24 عاما.

قبل إصابته في أغسطس، كانت كل الدلائل تشير إلى انتقاله إلى بايرن ميونيخ، غير إن الإصابة عطلت كل شيء، وصرح مدير الكرة في بايرن حسن صالح حميديتش أنه لن يكون هناك انتقال للاعب إلى البافاري هذا الشتاء.

"بخاخ أنف محرز يعطل انتقال ساني؟"

كان من المتوقع، بسبب قرب انتقاله إلى بايرن في الصيف، عدم إشراك ساني في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، في 4 أغسطس 2019، لكن اللاعب شارك وتعرض لقطع في الرباط الصليبي، ليخرج من الملعب في الدقيقة 13.

وربط موقع "اتلتيك" الرياضي البريطاني بين حرمان ساني من الانتقال إلى بايرن ميونيخ والنجم الجزائري، رياض محرز، زميله في النادي الإنجليزي.

ونقلت (DW) عن الموقع البريطاني أن رياض محرز كان من المفترض أن يشارك في تلك المباراة بدلا من ساني، غير إنه سبقها وجود محرز مع منتخب الجزائر وإصابته بنزلة برد فأعطاه أطباء المنتخب بخاخ أنف للعلاج.

ولأن المسؤولين في مان سيتي لم يستطيعوا معرفة مكونات هذا البخاخ، تخلى المدرب غوارديولا عن إشراك محرز، خوفا من مواد في البخاخ لها علاقة بالمنشطات قد تتسبب في إيقاف اللاعب. وبدلا من محرز لعب ساني وحدث ما حدث.