ليفربول يقهر عناد توتنهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب ا

عزز فريق ليفربول تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه توتنهام 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة سقوط فريق ليستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه ساوثهامبتون 1 / 2، وفوز تشيلسي على بيرنلي 3 / صفر ومانشستر يونايتد على نوريتش 4 / صفر وإيفرتون على برايتون 1 / صفر، وتعادل أرسنال مع كريستال بالاس 1/1 ووولفرهامبتون مع نيوكاسل 1/1.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ورفع ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره التاسع عشر مقابل التعادل في مباراة وحيدة.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لتوتنهام في الدوري وهي الخسارة الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم بشكل عام مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، استطاع ساوثهامبتون قلب تأخره بهدف أمام مضيفه ليستر سيتي إلى فوز 2 / 1.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله دينيس برايت في الدقيقة 14 وتعادل ستيوارت أرمسترونج لساوثهامبتون في الدقيقة 19 وأضاف داني إنجز هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذه الخسارة هي الخامسة لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح تشيلسي ضيفه بيرنلي 3 / صفر.

وسجل أهداف تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وتامي أبراهام في الدقيقة 38 وكالوم هودسون في الدقيقة 49.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، لقن مانشستر يونايتد ضيفه نوريتش سيتي درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 / صفر.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد (هدفين) الأول في الدقيقة 27 والثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 54 وماسون جرينوود في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز إيفرتون على برايتون بهدف نظيف سجله ريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 38.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة السادسة، تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل 1/1.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجل ميجيل ألميرون في الدقيقة السابعة، وتعادل لياندير دينونكير لوولفرهامبتون في الدقيقة 14.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة السابعة، أهدر أرسنال نقطتين أمام مضيفه كريستال بالاس بعدما تعادل معه 1 / 1 .

ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر مقابل 29 نقطة لكريستال بالاس في المركز التاسع.

وافتتح بيير-إيمريك أوباميانج التسجل لأرسنال بعد 11 دقيقة من بداية المباراة لكن كريستال بالاس أدرك التعادل خلال الشوط الثاني بهدف سجله جوردان آيو في الدقيقة 54 .

وتلقى أرسنال صدمة في الدقيقة 67، عندما طرد أوباميانج من صفوف الفريق.