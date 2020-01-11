شاهد .. كيف أنقذ حكم مقاتلة هندية من قبضة تايلاندية شرسة

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نجت الهندية، بوجا تومار باعجوبة من قبضة المقاتلة التايلاندية، ستامب فيارتيكس وذلك بفضل تدخل قاضي الجولة والنزال بينهما في توقيت حاسم لينقذها من سيل من اللكمات الساحقة وذلك في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "ONE Championship" للفنون القتالية المختلطة (MMA). حيث أسقطت فيارتيكس منافستها على أرض الحلبة في الجولة الأولى وانهالت عليها بوابل من الضربات على رأسها ووجهها، حتى اضطر الحكم لوقف النزال معلنا فوز فيارتيكس.