ريفالدو مستقبل فالفيردي مع برشلونة في خطر

المصدر: البيان الإلكتروني



أكد لاعب برشلونة السابق، ريفالدو، في تصريحات صحفية، أن هزيمة النادي "الكتالوني" أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ستضع مستقبل المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي في خطر.

وعلّق النجم البرازيلي على هزيمة برشلونة بتصريحات لشبكة "بيتفاير"، قال فيها: "لا يمكن لبرشلونة التهاون في مباريات مهمة، هذا أمر محبط، وطريقة التحكم في المباراة كانت من أجل الحفاظ على النتيجة ولكن الفريق لم يتماسك دفاعيا أمام خصم قوي بقيادة سيميوني".

وأضاف ريفالدو قائلا: "هذه الخسارة لن تفيد فالفيردي بأي شيء، وبعد الخسارة في السعودية، ربما يدرس النادي مسألة استمراره، وأرى احتمالية حدوث تغيير في القريب العاجل أو في نهاية الموسم الحالي، لأن برشلونة لا يمكنه الاستمرار في خسارة مباريات هكذا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق بتقنية "الفار"، أشار ريفالدو إلى أنه ضد هذه التقنية، وأضاف قائلا: "دائما أقول إنني ضد الفار، ولكن عليك تطبيق القانون وفي هذه المباراة الفار كان جيدا سواء في الهدف الملغي لميسي أو بيكيه".

وتطرق ريفالدو في تصريحاته للمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، حيث قال: "إذا كان هناك شخص ما شك في إمكانيات زيدان كمدرب بعد ولايته الأولى مع الريال أعتقد أنه أنهى هذا الأمر، وأثبت قدرته على قيادة الفريق وخلق طرق لعب جيدة ووضع فريقه في المنافسة بشكل جيد".