هل يدرّب تشافي برشلونة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن إرنستو فالفيردي استنفد رصيده مع برشلونة، لهذا شرعت الإدارة الكتالونية في البحث عن بديل للمدرب الإسباني الحالي.

وحسبما أشارت صحيفة "آس" فإن إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة وأوسكار غراو، الرئيس التنفيذي بالنادي، اجتمعا أمس الجمعة بتشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، لمعرفة نواياه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت "آس" بأن الاجتماع بين الأطراف المشار إليهم دام لساعتين، لكنها لم نتمكن من الوقوف على الشروط والبنود التي وضعتها الأطراف المشاركة.

وتُشير التقارير الواردة في هذا الشأن إلى أن فالفيردي أصبح خارج حسابات النادي وأنه سيستمر في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري فقط، كما أكدت أيضًا أن الإدارة الكتالونية عرضت على تشافي تولي مهمة قيادة الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، تبدأ فورًا، ولكن الأمر لم يكلل بالنجاح بسبب التزاماته مع ناديه.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة تعرض للعديد من النكبات خلال السنوات القليلة الماضية، بداية من كارثة مباراتي إيه إس روما وليفربول بدوري أبطال أوروبا ومرورًا بنهائي كأس ملك إسبانيا وخسارة اللقب لحساب فالنسيا وحتى هزيمة الأمس والإطاحة بالفريق من السوبر الإسباني.

وبعيدًا عما سيحدث من الآن وحتى نهاية الموسم، يبدو أن الإدارة قد اتخذت قرارها بالفعل بالتخلي عن خدمات فالفيردي، ولهذا تسابق الزمن وتسعى لحسم ملف المدرب الجديد.

وتربط تشافي علاقة صداقة رائعة مع أبيدال وأيضًا مع فيكتور فونت، المرشح الأبرز للفوز بمقعد رئيس النادي، مما يدعم مسألة خلافته لإرنستو على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.