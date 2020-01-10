برشلونة يشكر نادي الاتحاد السعودي على حسن الضيافة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني الشكر إلى نادي الاتحاد السعودي على حسن الضيافة والاستقبال عقب فتح ملعبه لتدريب النادي الكتالوني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال حساب برشلونة باللغة العربية على تويتر ”على أتم الاستعداد. شكراً لنادي @ittihad على حسن الضيافة“.

وجاء رد ”العميد“ عبر حسابه على تويتر أيضا لكن مع إرفاقه تغريدة نادي برشلونة “ أهلاً بكم في عميد الأندية السعودية، ونتمنى لكم التوفيق“.

كما توجه برشلونة بالشكر على حسن الضيافة والاستقبال والدعم المساندة والتي وجدها من محبي ومشجعي البارسا في السعودية وحسن الاستقبال من الشعب السعودي بصفة عامة