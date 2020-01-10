تصاعد التكهنات برحيل فالفيردي عن برشلونة

المصدر: البيان الألكتروني

تصاعدت التكهنات بشأن رحيل مدرب برشلونة الإسباني إرنيستو فالفيردي عن النادي، لا سيما بعد خسارة الفريق الكتالوني كأس السوبر الإسباني.



وتعرض برشلونة لهزيمة من أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني التي جمعت بينهما الخميس بمدينة جدة في السعودية.

ويواجه أتلتيكو مدريد خصمه اللدود ريال مدريد في نهائي البطولة الأحد المقبل.

وفي تصريحات نقلها موقع "موفيستار بلس" الإسباني، قلل مدير العلاقات الرياضية والمؤسسية في نادي برشلونة، جويليرمو آمور، من أهمية الأنباء التي ترددت عن رحيل فالفيردي عن النادي، مؤكدا بقاءه مع الفريق.

وقال آمور: "نشعر بالضيق كثيرا من هزيمتنا، لكننا نواصل المسيرة التي ماتزال طويلة".

وأضاف: "هناك مباريات كثيرة ومهمة جدا، هذا كل ما أقوله عن فالفيردي، لا شيء بخصوص الإقالة"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأعرب آمور عن حزنه الشديد من النتيجة أمام أتلتيكو مدريد، لا سيما مع عدم احتساب هدفي النجم ليونيل ميسي وزميله جيرارد بيكيه، بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو.

وتابع آمور قائلا: "ما نفكر فيه هو الفوز، لكنك قد تخسر. ملخص المباراة أظهر سيطرتنا على الشوط الأول، لكنهم فازوا، والهدفان الملغيان يوضحان أننا كنا الأقرب إلى الفوز".

ولم يفز نادي برشلونة سوى في مباراة واحدة من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في ثلاثة منها، الأمر الذي زاد الضغوط على فالفيردي، وتصاعدت مطالب الجماهير برحيله.

وكانت جماهير النادي الكتالوني قد طالبت بإقالة فالفيردي لأول مرة منذ هزيمة الفريق العام الماضي أمام ليفربول في دور نصف نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم وخروجه من البطولة.