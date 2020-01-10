هل يُعجل سقوط برشلونة المدوّي في السوبر الإسبانية من إقالة فالفيردي

المصدر: البيان الإلكتروني

المباراة التي لعبها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس الخميس في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية المقامة في السعودية، شهدت سقوطًا مدويًا للنادي الكتالوني، حيث تمكن دييغو سيميوني مدرب «الروخيبلانكوس» من الانتصار، وقيادة فريقه لخوض المباراة النهائية أمام جاره اللدود ريال مدريد، يوم الأحد المقبل.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني في حلته الجديدة، عقب الفوز على نادي فالنسيا مساء الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكون نهائي السوبر بين كبيري العاصمة الإسبانية.

وحسب محطة «راديو كتالونيا» الإذاعية الإسبانية، فإن تلك النتيجة قد تكون لها عواقب وخيمة على مستقبل إرنستو فالفيردي في تدريب نادي برشلونة.

ومن المعروف مؤخرًا أن هناك حالة من السخط لدى قدر كبير من جماهير النادي الكتالوني على أداء الفريق تحت قيادة فالفيردي، ويبدو أن حالة السخط تلك قد انتقلت إلى إدارة النادي، في ظل الدعم المتواصل الذي تلقاه المدرب مؤخرًا، وعدم الحصول على نتائج جيدة.

وحسب «راديو كتالونيا»، فإن وضعية فالفيردي في برشلونة أصبحت في غاية الحساسية، وجاء توديع كأس السوبر الإسبانية ليثير الشكوك حول جدوى استمراره في القيادة الفنية للنادي الكتالوني، بحسب (آس).

وسيعقد مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماعًا عاجلًا يوم الاثنين المقبل، للتشاور حول مستقبل فالفيردي، وقد يكون اجتماعًا عاصفًا، يشهد في نهايته إقالة المدرب من تدريب النادي الكتالوني.