تعرف على تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الخميس بمنافسه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام حالياً على الأراضي السعودية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد، حيث سيدفع إرنستو فالفيردي مدرب البرسا بقوته الضاربة من أجل الفوز والتأهل لنهائي البطولة.



وأشارت الصحيفة أن فالفيردي سيلعب بالثلاثي الهجومي “جريزمان، وسواريز، وليونيل ميسي” في التشكيلة الأساسية، وخلفهم ثلاثي خط الوسط “بوسكيتس، ودي يونج، وسيرجي روبيرتو”.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن الفرنسي صامويل أومتيتي قد يشارك في مباراة برشلونة اليوم بجانب جيرارد بيكيه.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :



حراسة المرمى : نيتو

خط الدفاع سيميدو، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، دي يونج

خط الهجوم : لويس سواريز، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي

وتستضيف المملكة العربية السعودية كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بتواجد أربعة فرق هم “برشلونة بطل الدوري الإسباني، وفالنسيا بطل الكأس، وأتلتيكو مدريد وصيف الليغا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث”.

ونجح ريال مدريد في التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته مساء يوم الأحد القادم، بعد انتصاره في مباراة نصف النهائي الأولى أمام فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف، وسينتظر المرينجي الفائز من لقاء البرسا وأتلتيكو مساء اليوم.