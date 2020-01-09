ماذا قال ماني عن صلاح ومحرز بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال اللاعب السنغالي ساديو ماني عن فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لأول مرة في تاريخه إن منافسيه المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز استحقا أيضاً الفوز بها، وفق "يورونيوز".

وأضاف لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد استلامه الجائزة: "هذا الموسم شهد تألق العديد من اللاعبين الممتازين الذين أبدعوا في الأداء، وعلى رأسهم رياض ومو (صلاح). لو فازا هما بها لكانا يستحقانها مثلي".

وأضاف: "هما لاعبان ممتازان لعبا موسما ممتازا. خاصة محرز الذي توّج بكأس أمم أفريقيا، وأرجو أن أفوز بالكأس أيضا يوما ما. سنواصل العمل الدؤوب العام المقبل، وآمل أن أفوز بهذا اللقب العام المقبل أيضا".

ولم يحضر صلاح ومحرز حفل التتويج في القاهرة.