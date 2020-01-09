الريال يبلغ نهائي "السوبر الإسبانية" بثلاثية في فالنسيا

المصدر: أ ف ب

حجز ريال مدريد البطاقة الأولى في نهائي الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى على شكل بطولة رباعية مصغرة، بفوزه السهل أمس الأربعاء على فالنسيا 3-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي الأحد الفائز بين برشلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وأتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014 الخميس على الملعب عينه.

وحسم ريال مدريد؛ المتوج باللقب 10 مرات آخرها في 2017، المباراة في شوطها الأول أمام فالنسيا المتوج مرة يتيمة في 1999، بهدفين حملا توقيع الالماني طوني كروس من ركنية مباشرة وخطأ فادح من الحارس (ق15) وايسكو بعد معمعة داخل المنطقة (ق39).

وفي الثاني ضمن أفضل لاعب في العالم سابقا الكرواتي لوكا مودريتش الفوز بهدف جميل (ق65)، قبل أن يسجل داني باريخو هدفا شرفيا من ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع.

وهذه المباراة الـ 15 من دون خسارة لريال مدريد في جميع المسابقات.

وافتقد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان مهاجميه البلجيكي ادين هازار، والفرنسي كريم بن زيمة والويلزي غاريث بايل بداعي الاصابة. وأجرى زيدان ثلاثة تغييرات على التشكيلة الفائزة على خيتافي 3-صفر في الدوري، فعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس الموقوف، وغاب بن زيمة وبايل.

في المقابل، غاب نجم هجوم فالنسيا رودريغو مورينو بسبب الإصابة، فدفع المدرب البرت سيلاديس بالشاب فيران توريس.

وكان ريال الطرف الأفضل في الشوط الأول، واستهل فرصه برأسية لقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران من داخل المنطقة بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى لمواطنه الظهير فرلان مندي صدها الحارس خاومي دومينيك (ق5).

وافتتح كروس التسجيل عندما رأى الحارس متقدما عن مرماه، فلعب ركنية خادعة حاول دومينيك ابعادها لكنه دخل معها في المرمى (ق15).

انتظر "الخفافيش" حتى الدقيقة 29 للرد بتسديدة من داخل المنطقة للفرنسي كيفن غاميرو علت عارضة البلجيكي تيبو كورتوا.

لكن لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي اخترق من اليمين ولعب عرضية في قلب المنطقة إلى صانع اللعب الكرواتي مودريتش سددها فصدها الدفاع، وصلت الى ايسكو لعبها طائرة قوية امام دفاع فالنسيا المتراخي (ق39).

تعاطف بعدها القائم الأيمن مع فالنسيا اثر رأسية لايسكو بعد ركنية عجز المهاجم الصربي لوكا يوفيتش عن متابعتها (ق42).

وفي الشوط الثاني، حاول فالنسيا العودة إلى أجواء المباراة، لكن ريال تحكم وانطلق بكرات سريعة لاقتناص هدف الاطمئنان.

وجاء الدور إلى مودريتش لقتل آمال فالنسيا مخترقا المنطقة ومسددا بالجهة الخارجية من قدمه اليمنى كرة صعبة في الزاوية اليمنى البعيدة لدومينيك بعد تلاعبه بالدفاع (ق65).

وفي الوقت البدل عن ضائع ارتدت الكرة من يد راموس فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ترجمها الاختصاصي داني باريخو صاروخية هدفا شرفيا (ق90+2).

ويشارك في النظام الجديد من البطولة برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين الذي خسر في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا1-2، وقطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري.

وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الكأس السوبر الايطالية التي توج بها لاتسيو في 22 ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1) المشارك في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتأتي الاستضافة في إطار تحولات واسعة تشهدها المملكة ضمن "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة إلى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.