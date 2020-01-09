القمر السماوي يصعق «الشياطين الحمر»

المصدر: مانشستر - أ ف ب

اقترب مانشستر سيتي (القمر السماوي) حامل اللقب في الموسمين الماضيين من بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على جاره وغريمه مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في عقر داره بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور نصف النهائي.

قدم «السماوي» أداء مبهراً في الشوط الأول متفوقاً على منافسه على كل الجبهات في ظل أخطاء دفاعية من أصحاب الأرض، ساهمت في تسجيل الضيوف ثلاثة أهداف في الشوط الأول. وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي «كانت الدقائق الأولى متقاربة ولكن سجلنا بعدها هدفاً رائعاً ولعبنا بطريقة جيدة جداً. في الشوط الثاني غيروا أسلوبهم وعانينا قليلاً للاحتفاظ بالكرة».

وتابع «لم تحسم المواجهة بعد لأنه يونايتد، هم قادرون على تسجيل الأهداف ولكن نأمل أن نبلغ النهائي مجدداً».

أما مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير فقال «لم نتمكن من مجاراة سيتي لا سيما في الشوط الأول. لكننا قمنا برد فعل جيد في الثاني».

وتابع «لقد أثبتنا في السابق قدرتنا على قلب الأمور في صالحنا كما حصل مع باريس سان جرمان الموسم الماضي. يجب أن نثق بإمكانياتنا في تكرار ذلك».

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل للضيوف (17) وأضاف رياض محرز الهدف الثاني (33). وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة (أندرياس بيريرا) (39). وسجل الهدف الوحيد لمان يونايتد ماركوس راشفورد (70).