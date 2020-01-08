ريال مدريد يجهز 70 مليون يورو لضم فابيان رويز

المصدر: البيان الإلكتروني

يجهز نادي ريال مدريد عرضاً ضخماً للتعاقد مع أحد نجوم نابولي في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد يتابع باهتمام فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، ويجهز عرضاً بقيمة 70 مليون يورو لحسم الصفقة.

وجاء تحرك الميرنجي، بعد تأكده أن برشلونة أوقف مطاردته لرويز، ولا ينوي الدخول في مزاد مع ريال مدريد لحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد تأكد من عدم نية رويز تجديد عقده الحالي مع نابولي.

يذكر أن رويز انضم لصفوف نابولي قادمًا من ريال بيتيس، في صيف 2018، مقابل 30 مليون يورو، وسرعان ما أثبت أحقيته باللعب للمنتخب الإسباني، من خلال مستواه الرائع في الكالتشيو.