تقنية فيديو جديدة في السوبر الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تقنية الفيديو الجديدة التي ستظهر لأول مرة في كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن هناك تكنولوجيا جديدة سوف يتم تطبيقها لأول مرة في المملكة العربية السعودية من بوابة كأس السوبر الإسباني في جدة.

وقد أكد كارلوس فيلاسكو كاربايو رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه سيتم تطبيق تقنية خط المرمى لأول مرة في كرة القدم الاسبانية، وسوف تستخدم في كأس السوبر الإسباني، وأيضا استخدام تقنيات جديدة في تقنية الفيديو، لإظهار الحالات للجماهير في الملعب وللمتابعين عبر شاشات التلفزيون.

وسيتم تطبيق تقنية الفيديو ‘‘VAR‘‘ عن طريق نظام تواصل جديد يتيح لجميع من في الملعب، والمتابعين في التلفاز من متابعة مراجعة الحالات التحكيمية قبل اتخاذ القرار، وسيتحققون من دخول الكرة في المرمى أم لا.

سيكون هناك سبع كاميرات في كل مرمى لإظهار ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى أم لا، وسيرتدي جميع الحكام ساعة محددة لاستخدام هذه التقنية، وفي اللحظة التي تتجاوز فيها الكرة الخط بأكمله سوف تهتز الساعة، بالإضافة إلى ذلك، ستظهر رسالة بشكل متكرر على الشاشة ترمز بـ‘‘هدف‘‘.

أما في حالة عدم دخول الكرة، لن يتم الإشارة إلى أي شيء للحكام وستستمر المباراة بشكل طبيعي، ولكن بدلًا من ذلك سيتمكن المشجعين من التحقق من علامات الفيديو من خلال إعادة اللقطات على شاشات الملعب مثلما يحدث في كرة التنس.