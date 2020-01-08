تعرف على تشكيلة ريال مدريد اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بالمملكة العربية السعودية.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع المنتصر في مواجهة الغد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الدور النهائي.

ويفتقد ريال مدريد لجهود كريم بنزيما وجاريث بيل وإيدين هازارد للإصابة، و من المتوقع عودة البرازيلي مارسيلو بعد تعافيه من الإصابة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الريال سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - كارفخال

الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس - يوفيتش - رودريجو

أما فالنسيا فمن المتوقع أن يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: سيليسين

الدفاع: جايا - باوليستا - جاراي - فاس

الوسط: توريس - سولير - باريخو - كوكلين

الهجوم: جاميرو - ماكسي جوميز