ميسي يتطلع إلى أرقام قياسية جديدة في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

باتت الفرصة سانحة أمام نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي لتعزيز أكثر من رقم قياسي يمتلكه اللاعب حالياً وذلك من خلال بطولة كأس السوبر الإسباني والتي تقام حالياً على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في السوبر يوم غدا الخميس بمواجهة مثيرة وصعبة مع أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي للبطولة التي تقام هذا العام بشكل جديد حيث يشارك فيها أربعة فرق.

ويعلق برشلونة أملا كبيرا في النسخة الحالية على ميسي لقيادة الفريق إلى تعزيز رقمه القياسي في البطولة حيث يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (13 لقبا) .

ولكن ميسي نفسه يتطلع إلى تعزيز أكثر من رقم قياسي حيث لا يزال ميسي هو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات السوبر الإسباني حتى الآن برصيد 18 مباراة ويمكنه رفع رصيده إلى 20 مباراة إذا شارك في مباراة الخميس وقاد الفريق للنهائي.

كما يستحوذ ميسي على الرقم القياسي لعدد ألقاب السوبر الإسباني التي فاز بها أي لاعب مع فريقه حيث حصد اللقب 8 مرات مع برشلونة. بحسب ما ذكر موقع العربية نت

وإضافة لهذين الرقمين ، يمتلك ميسي لأكثر من رقم قياسي آخر في مقدمتها أنه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ مباريات السوبر برصيد 13 هدفا علما بأن ريال مدريد كان أكبر ضحايا ميسي في السوبر الإسباني إذ اهتزت شباك الفريق الملكي ست مرات بتوقيع ميسي وذلك في خمس مباريات بثلاث نسخ مختلفة.

كما سجل ميسي أربعة أهداف في شباك إشبيلية منها ثلاثة أهداف في نسخة 2010 وهدفا في نسخة 2016 إضافة لتسجيله ثلاثة أهداف في شباك أتلتيك بلباو منها هدفين في نسخة 2009 وهدف واحد فقط في نسخة 2015 .

ويتفوق ميسي بفارق كبير على أقرب منافسيه في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في السوبر الإسباني وهو الإسباني راؤول غونزاليس الذي أحرز سبعة أهداف لريال مدريد في 12 مباراة خاضها مع الفريق في تاريخ السوبر إذ سجل ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة في نسخة 1997 ومثلها في مرمى ريال سرقسطة في 2001 وهدفا واحدا في مرمى ريال مايوركا في نسخة 2003 .

ورغم تسجيل كل من اللاعبين لأهدافه في مواجهة ثلاثة أندية فقط ، يتفوق ميسي على راؤول في أنه أحرز أهدافه ال13 في سبع نسخ مقابل ثلاث نسخ فقط هز فيها راؤول الشباك.

ويتطلع ميسي إلى تعزيز هذا الرقم القياسي أيضا وهز الشباك في النسخة الحالية لتكون الثامنة له التي يهز فيها الشباك على مدار تاريخ السوبر الإسباني.