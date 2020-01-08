أرقام ترسم خريطة المنافسة في كأس آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

شكلت بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم، محطة انطلاق للعديد من النجوم الذين برزوا خلال السنوات الأخيرة في الملاعب الآسيوية، ولذا تتجه العيون نحو 4 ملاعب في مدن بانكوك وبوريرام وسونغكلا، على امتداد ثلاثة أسابيع، لمتابعة النسخة الجديدة من البطولة.

وقبل ساعات من انطلاق البطولة مساء اليوم في تايلاند، هناك أرقام واحصائيات كثيرة تحظى بالأهمية، وعرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي على الانترنت في تقرير خاص عن البطولة القارية، ومن خلالها يمكن رسم خريطة المنافسة للبطولة الحالية، والتي يشارك فيها منتخبنا الأولمبي، ويبدأ مشواره فيها بلقاء منتخب فيتنام بعد غدً الجمعة.

16

خاض منتخب العراق 16 مباراة في تاريخ البطولة، وكانت خسارته الوحيدة في الوقت الأصلي عام 2016، في الدور قبل النهائي أمام اليابان 1-2، بعدما كان توج باللقب في نسخة 2013، وخسر بفارق ركلات الترجيح عام 2018.

3

تتأهل ثلاثة منتخبات في هذه البطولة، من أجل الانضمام إلى اليابان، لتمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

5

تشهد البطولة، حضور 5 مدربين للمنتخبات الوطنية الأولى، والذين يشرفون على منتخبات بلادهم في تايلاند، ومنهم أكيرا نيشينو مدرب تايلاند، غراهام آرنولد مدرب أستراليا، هاجيمي مورياسو مدرب اليابان، بارك هانغ-سيو مدرب فيتنام.

6

تضم تشكيلة منتخب أوزبكستان، 6 لاعبين فازوا بلقب البطولة في النسخة الماضية عام 2018، وهم خوجيأكبر عليجانوف، إسلام كوبيلوف، عزيز غانييف، بوبير عبدالخالقوف، جاسوربيك ياخشيبوييف وأيبك رستموف.

15

تضم تشكيلة منتخب اليابان 15 لاعب سبق لهم المشاركة مع المنتخب الوطني الأول، وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

17

أصغر لاعب في البطولة، هو التايلاندي سوفانات مويانتا، حيث يبلغ من العمر 17 عاماً و159 يوم.



21

كان منتخب اليابان، صاحب العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خلال التصفيات، بعدما سجل الفريق 21 هدفاً في مبارياته، بفوزه على ماكاو (8-0)، وعلى تيمور الشرقية (6-0)، وعلى ميانمار (7-0)، علماً بأنه فاز على جامايكا 9-1 في مباراة ودية قبل البطولة.

36

نجح منتخب كوريا الجنوبية، في التأهل إلى جميع نسخ دورة الألعاب الأولمبية طوال 36 عاماً، علماً بأنه حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012.

225

خاض الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرب منتخب أوزبكستان، 225 مباراة مع نادي بورتو البرتغالي، حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري 5 مرات على التوالي في عقد التسعينات من القرن الماضي.

80000

الرقم القياسي في الحضور الجماهيري كان 80 ألف خلال مباراة تصفيات نسخة عام 2016 بين إيران وأفغانستان في طهران، وفازت إيران يومها 6-0.

750,994

يبلغ عدد متابعي اللاعب الفيتنامي نغوين كوانغ هاي على موقع انستغرام، 750,994 متابع، ويطمح اللاعب في استمرار نجاحاته في النسخة الحالية، والتي حققها خلال النسخة الماضية عام 2018.