كيف ردّ محرز على تتويج ماني بلقب أفضل لاعب في إفريقيا؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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هنأ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز اللاعب السنغالي ساديو ماني بتتويجه بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء بطريقته الخاصة.

ونشر لاعب مانشستر سيتي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي توتير بخصوص تتويج ماني، جاء فيها:

"هنيئا لساديو ماني تتويجه بلقب أحسن لاعب إفريقي لسنة 2019، والذي يستحقه عن جدارة، أنا آسف لعدم الحضور إلى الحفل لأنه كان عليّ مباشرة تسجيل الأهداف من أجل الفوز بالكرة الذهبية لسنة 2020".

وضرب محرز موعدا لماني السنة المقبلة بقوله: "نلتقي السنة المقبلة إن شاء الله".

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