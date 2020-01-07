صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف مع ليفربول في العقد الأخير

المصدر: د ب ا

نال المصري الدولي محمد صلاح جائزة أفضل هدف لفريق ليفربول الإنجليزي في آخر عشرة أعوام.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن فوز صلاح بالجائزة وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2018.

واعتمدت هذه الجائزة على تصويت الجماهير التي أعطت أكثر من 40 ألف صوت للنجم المصري.

وحل هدف ديفوك أوريجي في شباك برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا في المركز الثاني فيما جاء هدف إيمري تشان في شباك واتفورد في المركز الثالث.

وتنافست عشرة أهداف على الجائزة، وهي هدف فيرناندو توريس في سندرلاند عام 2010 وهدف لويس سواريز في شباك ستوك سيتي عام 2011 وأيضا هدف لويس سواريز في شباك نيوكاسل عام 2012 كما تنافس سواريز بهدف ثالث، والذي سجله في شباك نوريتش سيتي عام 2013 وأيضا هدف دانييل ستوريدج في إيفرتون عام 2014 وهدف فيليب كوتينيو في ساوثهامبتون عام 2015 وهدف جوردن هندرسون في تشيلسي عام2016 وهدف إيمري تشان في واتفورد عام2017 وهدف محمد صلاح في توتنهام عام 2018 وهدف ديفوك أوريجي في برشلونة عام 2019.