40 مشجعاً فقط لريال مدريد اشتروا تذاكر مباراتهم مع فالنسيا

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء أن 40 مشجعا فقط لريال مدريد اشتروا تذاكر مباراته المقررة أمام فالنسيا غدا الأربعاء على ملعب "الجوهرة المشعة" في الدور قبل النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية.

وأضافت التقارير أن 26 مشجعا فقط لفريق فالنسيا اشتروا تذاكر المباراة.

لكن التوقعات تشير في الوقت نفسه إلى احتمال امتلاء مدرجات الاستاد، من خلال إقبال الجماهير السعودية على حضور المباراة، ولا تزال هناك عشرة آلاف تذكرة لم يجر بيعها حتى اليوم الثلاثاء.

أما المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي المقررة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء الخميس، فقد جرى بيع جميع تذاكرها، ويبلغ عددها 62 ألف تذكرة، وذلك في ظل الإقبال الهائل على الحضور لمتابعة ما سيقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.