أرسنال يعبر ليدز ويتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: (د ب أ)

تأهل فريق ارسنال إلى دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه أمس الاثنين على ضيفه ليدز يونايتد المنافس بالدرجة الأولى 1 /صفر في الدور الرابع.

وحسم ارسنال الفوز بفضل الهدف الذي سجله المهاجم الشاب ريس نيلسون في الدقيقة 55 بعد مجهود رائع من الكسندر لاكازيت وتمريرة متقنة وصلت إلى نيسلون أمام المرمى مباشرة بعد أن فشل الدفاع في تشتيتها، ليسدد دون عناء في الشباك.

وبهذا الفوز يلتقي ارسنال في دور الـ32 مع بورنموث.

وحقق ارسنال فوزه الثاني تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد ميكيل ارتيتا بعد الفوز في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد 2 /صفر في الدوري الممتاز.

