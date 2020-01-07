ماني وحيداً في الغردقة ويقترب من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى الغردقة، على متن طائرة خاصة، لحضور حفل أفضل لاعب في قارة أفريقيا المقرر له مساء اليوم الثلاثاء الذي يقام على مسرح عائم في سهل حشيش.

كما وصل مع ماني، مجموعة من الحرس الخاص، لتأمينه عقب وصوله قادمًا من إنجلترا .

ويشهد حفل أفضل لاعب في إفريقيا، منافسة قوية بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، ثنائي ليفربول ، ومعهما الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستقبلت الغردقة أيضا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ( كاف) وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي (فيفا) والمشرفة على التطوير بالكاف بجانب بعض لاعبي الكرة العالميين.

كما وصل الي الغردقة ارسين فينجر المدير الفني السابق لارسنال ووائل جمعة وأحمد حسام ميدو ثنائي المنتخب المصري السابق.

وبعد جدل طويل حول موقف محمد صلاح من حضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للإعلان عن اسم أفضل لاعب في القارة لعام 2019، قال مصدر إن النجم المصري "لن يكون هناك".

وبحسب تقارير صحفية مصرية فإن الرحلة التي كانت ستقل صلاح ومحرز ألغيت، حيث لن يسافر النجمان إلى الغردقة، علما أن محرز اعتذر بشكل رسمي في وقت سابق.