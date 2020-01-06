برشلونة ينصح مالكوم بالتأهيل بدبي

المصدر: دبي - علي شدهان

تلقى البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا "23 عاما" نجم برشلونة الإسباني السابق، لاعب زينيت سانت بطرسبورغ الروسي الحالي، نصيحة طبية مهمة من الإسباني كوجات المستشار الطبي الشهير لنادي برشلونة، بحتمية التأهيل في مركز "فيفا" الطبي المتميز بدبي، بعد إجرائه عملية جراحية منذ شهرين.

قيمة وشهرة

وتكمن أهمية النصيحة في قيمة وشهرة مركز "فيفا" بدبي، وسمعة صاحب النصيحة الدكتور كوجات الذي يتمتع بصيت عالمي واسع لدى غالبية نجوم كرة القدم، وآخرهم الإماراتي "عموري" الذي أجرى عمليته الأخيرة تحت إشراف كوجات نفسه.

تطبيق النصيحة

وتطبيقا للنصيحة، فقد وصل مالكوم إلى دبي، وخضع فعليا إلى برنامج التأهيل منذ الجمعة الماضي ولمدة أسبوعين تحت إشراف الدكتور مراد الغرايري المدير الطبي التنفيذي لمركز "فيفا" المتميز بدبي، والذي أشار إلى أن توافد النجوم العالمين على المركز يأتي في إطار جهود إدارة المركز لتنفيذ النهج الهادف إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية للسياحة العلاجية.

سر مالكوم

وكشف الدكتور الغرايري النقاب عن أن مالكوم كان مترددا في تنفيذ النصيحة في الوهلة الأولى، لكنه أبدى إعجابه الشديد واندهاشه لما رآه من تجهيزات عالمية، وكوادر طبية على أعلى مستوى، لافتا إلى أن مالكوم اظهر سعادة وارتياحا منذ اليوم الأول لبرنامج تأهيله بدبي، مستبشرا بعودة سريعة للملاعب من بوابة دبي، وتحديدا، من مركز "فيفا" المتميز.

جودة الكوادر

وعن السبب الذي دفع مالكوم إلى قبول النصيحة الإسبانية بالقدوم إلى دبي للتأهيل من الإصابة، أوضح الغرايري قائلا: "مالكوم أفادني بأن ما سمعه من شهرة عالمية واسعة لمركز فيفا المتميز بدبي، هو السبب الرئيسي وراء قبوله النصيحة الإسبانية، ومجيئه إلى دبي للتأهيل من الإصابة"، مبينا أن الأجهزة الطبية التي يملكها المركز، خصوصا تلك المعنية بعودة اللاعبين إلى الملاعب، يندر وجودها لدى أي جهة طبية أخرى في العالم.

45 مليون

الجدير بالذكر أن برشلونة وافق على بيع جناحه البرازيلي مالكوم إلى زينيت مقابل 45 مليون يورو "50 مليون دولار"، وفق اتفاق يدفع بموجبه النادي الروسي 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو خاضعة للتغيير.

4 أهداف

وسجل مالكوم 4 أهداف فقط في 24 مباراة شارك فيها بقميص برشلونة في موسم 2018/2019، بعد أن وقع للنادي الإسباني قادماً من بوردو الفرنسي بصفقة قدرت بـ 41 مليون يورو.