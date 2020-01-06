رونالدو يسجل ثلاثية ويقود يوفنتوس لإسقاط كالياري

المصدر: د ب ا

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في الشوط الثاني ليقود البطل يوفنتوس للفوز 4-صفر على ضيفه كالياري اليوم الاثنين رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

واستغل المهاجم البرتغالي خطأ دفاعياً ليفتتح التسجيل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري. وبعدها قدم تمريرة حاسمة إلى غونزالو إيجواين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81 ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.

وبهذا الفوز أصبح يوفنتوس في الصدارة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة قبل أن يحل إنتر ميلان، المتأخر عنه حاليا بثلاث نقاط، ضيفا على نابولي في وقت لاحق اليوم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 15 هدفا بشكل عام هذا الموسم منها 13 في الدوري الايطالي.