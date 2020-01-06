خطاب من ليفربول يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح حضور النجم المصري محمد صلاح لحفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019 المقام في مصر محل شك.

وذكر موقع "في الجول" أن "ليفربول أرسل خطابا رسميا للجنة المنظمة للحفل بتفاصيل حضور ماني للقاهرة، ولكن الخطاب لم يذكر أي معلومات عن حضور صلاح".

وأضاف الموقع أن ماني سيسافر من إنجلترا إلى القاهرة في طائرة خاصة تخص ليفربول، على أن يصل عصر يوم الاثنين رفقة 7 مرافقين من الفريق الإنجليزي.

وكشف أنه بالفعل وصل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة أمس الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة اللاعب.

ونقل الموقع عن مصدر قوله إنه تجرى محاولات من اللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا مع محمد صلاح من أجل التواجد على نفس الطائرة والقدوم رفقة ماني.

وأشار إلى أن الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي تقدم باعتذار رسمي للجنة المنظمة عن عدم حضور الحفل".