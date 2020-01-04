إشبيلية يفشل في اللحاق مؤقتاً بوصافة الريال لليغا

المصدر: أ ف ب

فشل إشبيلية باللحاق مؤقتا بريال مدريد ثاني الترتيب، باكتفائه بنقطة التعادل مع ضيفه اتلتيك بلباو السابع 1-1، أمس الجمعة في المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده الى 35 نقطة في المركز الثالث، متقدما ثلاث نقاط على اتلتيكو مدريد الذي يستقبل ليفانتي اليوم السبت، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف برشلونة المتصدر والذي يحل على خيتافي.

وعاد إشبيلية الى نتائجه المتقلبة إذ فاز مرة وحيدة في آخر أربع مباريات.

وافتتح الفريق الباسكي التسجيل باكرا عبر اندر كابا بتسديدة ذكية خادعة من داخل المنطقة (ق15)، لكن إشبيلية عادل في الدقيقة 60 بهدف من نيران صديقة سجله أوناي نونييس محاولا إبعاد كرة عرضية.

وسجل المهاجم التركي الشاب أنس أونال ثنائية مانحا فريقه بلد الوليد الرابع عشر نقطة التعادل أمام ضيفه ليغانيس وصيف القاع 2-2.

وتخلف بلد الوليد باكرا على أرضه بهدف الدنماركي مارتن برايثوايت بمواجهة الحارس (ق4)، قبل ان يعادل أونال المعار من فياريال من مسافة قريبة (ق8).

وسريعا أيضا، استعاد روكي ميسا تقدم ليغانيس الذي لم يخسر في أربع مباريات، قبل أن ينقذ أونال (22 عاما) بلد الوليد الباحث عن فوز أول سبع مباريات بهدف التعادل في الدقيقة 79.

وأصبح أونال أول لاعب يسجل ثنائية لبلد الوليد في الدوري منذ خافي غيرا ضد ريال بيتيس في مايو 2014.

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