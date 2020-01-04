هازارد يغيب عن السوبر الإسباني

المصدر: مدريد - أ ف ب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة الأسبوع المقبل.

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي، أمس، عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.

وقال زيدان إن هازارد: «مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر. لن يسافر معنا. الأمر يتعلق باستعادة عافيته». وتابع: «آمل أن يعود تدريجياً معنا بعد كأس السوبر»، التي تستضيفها جدة بين الثامن من يناير و12 منه. ويلاقي ريال في نصف نهائي الكأس فالنسيا الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.