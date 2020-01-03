الكشف عن سر انهيار العلاقة بين نيمار وسان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن نقطة التحول في علاقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مع النادي الفرنسي.

ويدفع نيمار بقوة نحو الرحيل عن "حديقة الأمراء" منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن شخصاً مقرباً من نيمار اعترف بأن هزيمة سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-3 خلال الموسم الماضي، مثلت نقطة فارقة في خطط النجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب هذه المباراة أدرك نيمار أنه جاء إلى باريس للفوز بأشياء من الصعب جدًا الحصول عليها رفقة سان جيرمان.

وتحدث نيمار عقب ذلك إلى زملائه السابقين في برشلونة، وأبلغهم رغبته في مغادرة سان جيرمان.

يذكر أن نيمار عند انتقاله إلى سان جيرمان، أكد أنه ذاهب للفوز بالكرة الذهبية مع فريقه الجديد