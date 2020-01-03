تحدي مرتقب بين إبراهيموفيتش ورونالدو

المصدر: ا ف ب

عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، بعد ساعات فقط على توقيع عقود انتقاله إلى آي سي ميلان الإيطالي.

وتواجد زلاتان إبراهيموفيتش بجانب إداريي ميلان في المؤتمر، وتحدث عن بعض الأمور وتطرق في حديثه إلى منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وتحدث إبراهيموفيتش عن مواجهة رونالدو في الدوري الإيطالي، بقوله “من الجميل تواجد رونالدو في إيطاليا، هذا مهم بالنسبة للدوري الإيطالي”.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بعد ستة أشهر مع خيار التمديد لعامٍ إضافي، وتطرق زلاتان إلى هذا الجانب بقوله “إذا قدمت شيئاً في ستة أشهر سأبقى بكل تأكيد، لا أريد البقاء هنا لأني إبراهيموفيتش فقط، ما فعلته في الماضي لا يحسب أيضاً ويجب عليّ إثبات الكثير لنفسي”.

وأضاف “التحدي يكمن في نفسي وأريد إحداث الفارق، ويجب عليّ امتلاك الرغبة والعقلية الصحيحة، إذا لم أقدم شيئاً في الميدان فبقائي ليس مجدياً”.

وختم إبرا حديثه عن مواطنه كولوسيفسكي المنضم يوم أمس من بارما إلى يوفنتوس، بقوله “من الجيد أن يمثل اللاعبون السويديون فرقاً كبيرة، سمعت أشياءً عنه وأنا سعيد له، التواجد في أمريكا يصعب المهمة لمشاهدة بطولات أوروبا”.