إنتر ميلان يخطط سراً للتعاقد مع بوغبا

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط نادي إنتر ميلان سراً، للتعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقاً لما أكدته تقارير صحفية إيطالية.

وعاد النجم الفرنسي للمشاركة مع الشياطين الحمر في مواجهة واتفورد والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2\0 قبل فترة أعياد الميلاد، كما شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة نيوكاسل، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4\1.

ووفقًا لموقع ‘‘البيانكونيري‘‘ الإيطالي، فإن بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، يريد الانتقام من يوفنتوس بضم بوغبا، بعدما نجحت السيدة العجوز في الحصول على خدمات السويدي ديان كولوسيفسك، جناح بارما.

وواصل الموقع الإيطالي أن الصفقة لن تتم إلا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن هذا الأمر لا يقلل من المقابل المادي للصفقة.

وأنهى البيانكونيري أن بول يريد الحصول على 12 مليون يورو سنويا، ويسعى مان يونايتد لتقاضي 80 أو 90 مليون يورو على الأقل، للموافقة على بيع اللاعب.

وأعلن اللاعب صاحب الـ26 عامًا في الصيف الماضي عن رغبته في خوض تحدي جديد، حيث يريد الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، ليلعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي.

وارتبط النجم الفرنسي بالرحيل عن صفوف يونايتد والانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس، في ظل أزماته العديدة مع الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن بوغبا كان قد انضم إلى صفوف مان يونايتد قادما من يوفنتوس، في صيف عام 2016 مقابل 105 مليون يورو.