كيتا يواصل الغياب عن ليفربول أمام إيفرتون

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن الغيني نابي كيتا لن يلحق بمباراة ليفربول المقبلة ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد القادم، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة شيفيلد يونايتد .

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: ‘‘لا نعلم حجم الإصابة في الوقت الحالي، لقد اشتكى من ألم في فخذه، وبكل تأكيد لن يلحق بمباراة إيفرتون‘‘.

وأضاف: ‘‘الآن، سيكون لدينا 12 لاعباً فقط من الفريق الأول لخوض مباراة الأحد، بالإضافة للاعبينا الشباب، هذا ليس وضعا مثاليا بالتأكيد، ولكن هذا هو واقع الأمر‘‘.

واختتم كلوب حديثه قائلًا: ‘‘لا أعلم كيف تعرض للإصابة، ربما شعر بالألم بينما كان يسدد آخر تسديدة أثناء عمليات الإحماء، لقد جاء إلى غرفة الملابس وكان يجد صعوبة في السير على قدمه بصورة طبيعية، جميع اللاعبين معرضين لمثل هذه الإصابات، وهي مؤلمة بكل تأكيد‘‘.