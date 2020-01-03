الريال يخسر هازارد في السوبر الإسبانية بجدة

المصدر: أ ف ب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.

وجاء حديث زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة الـ19 من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.

وقال زيدان: "هازارد مستبعد بنسبة 100 % من كأس السوبر، لن يسافر معنا، الأمر يتعلق باستعادة عافيته".

وتابع: "آمل أن يعود تدريجياً معنا بعد كأس السوبر".

وتعرض هازارد الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله إثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "كامب نو" في 18 ديسمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي قد أشار إلى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل أن يتبين أنه مصاب بشعر في القدم في مطلع ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

وتستضيف مدينة جدة البطولة بين الثامن من يناير و12 منه، إذ يلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدوري برشلونة وأتلتيكو مدريد.