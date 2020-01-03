السويدي كولوشيفسكي يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس

المصدر: ميلانو - أ ف ب

يخضع لاعب الوسط السويدي الشاب ديان كولوشيفسكي لفحص طبي مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، تمهيداً لانتقاله إلى صفوفه، بحسب ما ذكر النادي العريق.

وأشارت تقارير إلى أن الجناح الأيمن البالغ 19 عاماً، المعار من أتالانتا إلى بارما، سينتقل إلى صفوف «السيدة العجوز» مقابل 35 مليون يورو (39 مليون دولار أمريكي) زائد 9 ملايين يورو مكافآت.

وسينال صاحب مباراة دولية واحدة (خاض بداياته في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بعدما حمل ألوان منتخب مقدونيا تحت 17 عاماً) 2.5 مليون يورو سنوياً بعقد يمتد حتى عام 2024، بحسب التقارير.

وأسهم كولوشيفسكي في حلول بارما في المركز السابع في الدوري الإيطالي راهنا وبتسجيل أربعة أهداف و7 تمريرات حاسمة في 17 مباراة لفريقه، لينال جائزة افضل لاعب في الدوري في ديسمبر الماضي بعد مساهمته في 46% من أهداف فريقه، لذا يحاول فريقه الاحتفاظ به حتى نهاية الموسم على الأقل قبل حمل ألوان يوفنتوس.