ريال مدريد يثير رعب السيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الرعب في صفوف مانشستر سيتي بقيادة مدربهم الكتالوني بيب غوارديولا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي وجهًا لوجه، حيث ستقام مباراة الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو يوم 26 فبراير، ثم تلعب مباراة الإياب في ملعب الاتحاد يوم 17 مارس.

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن أجهزة الإنذار تدق في مانشستر سيتي بسبب صدام دوري الأبطال ضد ريال مدريد، حيث يعتقدون في ملعب الاتحاد أنه من الممكن أن ينتهي موسم الفريق مبكراً في حال تم إقصائه على يد الميرينجي من البطولة القارية.

وترى إدارة مانشستر سيتي أن الفريق يمر بفترة صعبة للغاية تحت قيادة بيب جوارديولا، وقد يصبح هذا الموسم كارثي بالفعل إذا نجح الريال في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

وقد ذهب مانشستر سيتي من كونه بطل البريميرليغ إلى فريق تائه وسط معاناة بعض اللاعبين، لدرجة أن النادي قد حدد بالفعل هدفه بالحصول على المركز الثاني في الدوري، بعد أن نظر أنه من المستحيل الحصول على اللقب هذا الموسم بسبب الفارق الكبير في النقاط مع ليفربول المتصدر.

وبدأ غوارديولا في إظهار علامات الإحباط بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون 3-2، لقد بدا متعبًا أو حتى يشعر بالملل نوعاً ما دون أن يرغب في تقديم تفسيرات كثيرة لسبب مشاكل مانشستر سيتي.

يتضح هذا عند إلقاء نظرة على إحصائيات هذا الموسم والماضي، حيث يمكنك أن ترى أن الفريق الذي يقوده بيب غوارديولا لديه بالفعل نفس الأهداف التي تم استقبالها في الموسم السابق ونحن فقط في يناير، وهذا يعني، أنه في 19 مباراة، تلقى مان سيتي 23 هدفا، وقد أثارت هذه القضية قلقا كبيراً في مكاتب ملعب الاتحاد الذين يرون أن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مدريد يمكن أن تعني نهاية كل التطلعات للحصول على أي لقب